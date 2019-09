Semafori intelligenti, a breve la sperimentazione colpirà anche corso Sardegna

Genova - È già successo in altre zone della città con buoni risultati, dunque ora la sperimentazione verrà ampliata anche ad altre aree: questa volta tocca all'incrocio tra corso Sardegna e via Giacometti. Di cosa si tratta? Del prossimo "semaforo intelligente" che verrà installato in città: finora sono stati interessati altri tre incroci cittadini ritenuti particolarmente pericolosi.



Il provvedimento - Questa installazione risulta supportata dalla Legge 120/2010, al cui interno viene anche prevista la non contestazione immediata laddove l'accertamento in questione avvenga tramite dispositivi di rilevamento immediato. Molti Comuni in cui tali apparecchiature sono già state installate, però, sono sorte non poche contestazioni, e questo perché anzitutto viene richiesto un doveroso distinguo tra chi si trovasse a superare la linea continua di "Stop" solo di pochi centimetri e chi, invece, la oltrepassasse diversi metri, così come di tenere in conto le diverse casistiche che potrebbero verificarsi, prime fra tutte quelle relative al transito di mezzi di soccorso. Come già affermato a più riprese, il sistema in questione viene gestito a livello contravvenzionale dagli agenti della Polizia locale, i quali controllano i vari casi che potrebbero verificarsi: tutto questo serve per distinguere le diverse infrazioni e le condizioni specifiche in cui dovessero avvenire.