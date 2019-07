Semafori intelligenti, la sperimentazione è finita: da lunedì entrano in funzione quelli di corso Europa

Genova - Era già stato annunciato, ma da lunedì diventerà realtà: i primi semafori intelligenti di Genova - in grado di fotografare e multare immediatamente chiunque passi col rosso o superi la linea di "Stop" - verranno messi in funzione in corso Europa, precisamente all’incrocio tra via Timavo e via Isonzo.



I semafori - La sperimentazione è durata alcuni mesi, ma solo ora si passa all'azione. A suo tempo l'Assessore alla Sicurezza Stefano Garassino aveva spiegato che questi sistemi saranno gestiti a livello contravvenzionale dagli agenti della Polizia locale, i quali saranno incaricati di controllare i vari casi che potrebbero verificarsi: tutto questo servirà per distinguere le diverse infrazioni e le condizioni specifiche in cui dovessero avvenire. «Nel momento in cui questi semafori saranno attivi» continuava l'Assessore «saranno comunque sottoposti a un periodo di prova, durante il quale terremo una "maglia larga" con i controlli»: il periodo di prova, però, è scaduto e ora gli automobilisti genovesi cominciano a nutrire i primi dubbi e timori.



Gli altri incroci interessati - Per quel che concerne il semaforo intelligente che dovrebbe essere installato tra via Invrea e corso Torino, i lavori di installazione sono partiti poco meno di un mese fa, mentre per quello tra via Tolemaide e corso Torino bisognerà aspettare ancora: già a suo tempo, infatti, l'Assessore Garassivo aveva spiegato che «Prima di iniziare i lavori dovremo attendere l'autorizzazione delle Ferrovie, perché l'installazione in questo caso dovrà interessare anche un muraglione della stazione».