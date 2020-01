Serra Riccò, martedì interruzione idrica

Genova - Iren Acqua comunica che, a causa di lavori sulla rete di distribuzione dell’acquedotto, il giorno martedì 14 Gennaio 2020 dalle ore 8:00 alle ore 16:00, sarà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti località nel Comune di Serra Riccò: località Orero; località Crocetta di Orero; località Niusci; località Campelo; località Prele; località Case Cassina; località Magnerri; località Campora; località Serra; località Libbie; località Case Banchieri; località Valleregia; Pedemonte parte alta; località San Cipriano e zone immediatamente

adiacenti alle località indicate



"Si precisa che potrebbero verificarsi eventuali abbassamenti di pressione. In fase di riapertura delle condotte, inoltre, potrebbero verificarsi locali e temporanei fenomeni di intorbidamento dell'acqua potabile, che si risolveranno comunque in breve tempo. In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori saranno rinviati al giorno successivo"