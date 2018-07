Sestri in festa per i bambini bielorussi: scopri come fare per aiutarli!

Sabato 28 luglio presso l'Oratorio parrocchiale si terrà il Carnevale Estivo

Genova - Sabato 28 luglio a Sestri Ponente, presso l'Oratorio parrocchiale di via Vado 21, si terrà il Carnevale Estivo. A partire dalle ore 17 comincerà il pomeriggio di festa per i bambini bielorussi ospiti dell'Associazione Liguria Mare.



Alle 18.45 i bambini ringrazieranno i presenti con canti e balli tipici della loro Nazione. A seguire una'apericena, previa prenotazione.



Chi siamo - Siamo un'associazione di volontariato nata nel 2002 per aiutare i bambini orfani, o sotratti alle famiglie, che vivono in orfanotrofi della Bielorussia e che ancor oggi risentono notevolmente del disastro di Chernobyl. Essendo il terreno e quindi il coltivato tuttora contaminati, il 90% della radioattività presente nella tiroide dei bambini è di origine alimentare. Il danno riportato è notevole e può sviluppare tumori, specie alla tiroide, o leucemie e, comunque, il fisico di questi bambini è gravemente compromesso, anche per le precarie condizioni economiche in cui versa il Paese.



Cosa facciamo - Ospitiamo ogni anno un certo numero di bambini tre mesi estivi ed uno invernale, in parte affidandoli a famiglie accuratamente selezionate ed in parte con gestione diretta in struttura. Lo iodio marino riduce sensibilmente il cesio radioattivo presente nei loro organismi. Un'alimentazione adeguata, l'ambiente ed il calore umano che viene loro donato, contibuiscono al miglioramento psicosomatico dei bambini che qui ritrovano la gioia di vivere.



Cosa puoi fare - Diventare socio sostenitore, versando semplicemente un quota annuale di 30 euro.



Come lo puoi fare - Puoi fare un'offerta, fiscalmente detraibile, di qualunque entità, che verrà utilizzata, in Italia o in Bielorussia, a beneficio dei bambini (Banca Carige IBAN: IT42S0617501410000001468880).



Come ospitarli - Ospitando questi bambini, in zone costiere per tre mesi estivi ed uno invernale, permetti loro di smaltire il cesio radioattivo, di rifarsi un bagaglio immunitario, di riacquisire forza e salute e di ricevere un periodo di calore e di affetto di cui hanno bisogno. La famiglia ospitante potrà ripetere il progetto con lo stesso bambino negli anni a venire.



Al momento, tra famiglie e Struttura a Recco (concessa in uso gratuito dal Comune di Recco), sono 19 i bambini/ragazzi provenienti dalla Bielorussia, territorio interessato dalle radiazioni di Chernobyl.



Per info contatta la ONLUS Associazione Liguria Mare allo 010590110 e alla mail liguriamare@libero.it.