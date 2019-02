Sestri Ponente: operaio precipita dal tetto di un capannone per oltre 6 metri

Genova - Precipita da un capannone della ex Piaggio mentre sta lavorando: condizioni critiche per un operaio di circa 40 anni, vittima dell'ennesimo incidente sul lavoro.



L'incidente - Pare che l'uomo sia caduto da un capannone della ex Piaggio - sito in via Pionieri e Aviatori d'Italia, a Sestri Ponente - mentre era impegnato con alcuni colleghi a lavori di manutenzione e bonifica della struttura. Le sue condizioni sono parse fin da subito molto gravi, e le ferite causate della caduta da oltre 6 metri di altezza sarebbero molteplici.

Immediato l'intervento dei soccorsi, che hanno trasportato il 40enne in codice rosso al San Martino.