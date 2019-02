Sette anni a Genova sotto falso nome, arrestato: cercava di sfuggire a una condanna in Moldavia

Genova - Viveva da 7 anni in Italia sotto falsa identità per evitare una condanna a 8 anni che avrebbe dovuto scontare in Moldavia, suo Paese d'origine.



L'arresto - I carabinieri della sezione di polizia giudiziaria del tribunale di Genova hanno scoperto la messinscena dell'uomo (un 43enne moldavo che da anni si fingeva romeno) e lo hanno successivamente arrestato. Già fermato nel 2017 con documenti falsi bulgari, l'uomo è finito subito nel mirino delle autorità, che hanno messo in atto vari controlli: in questo modo è ben presto emerso che il 43enne avrebbe falsificato almeno 11 documenti di identità italiani, romeni, slovacchi e ungheresi, usati presso uffici dell'Agenzia delle Entrate delle province di Genova, Savona e Alessandria per attivare conti correnti e carte di credito presso banche e uffici postali sui quali far arrivare i bonifici da tutto il mondo.