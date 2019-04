Si aggirano guardinghi nella metro, incrociano i poliziotti e scappano: denunciati per spaccio

Genova - I poliziotti del Commissariato Pré - unitamente a una pattuglia della Questura di Genova in servizio di controllo del territorio - hanno denunciato per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti un trentaduenne senegalese (con precedenti per lo stesso reato e sottoposto all’obbligo di firma presso l’Autorità di PS).



La denuncia - Le pattuglie in servizio di controllo del territorio, hanno notato delle persone sospette presso i binari della metro Darsena che, alla loro vista, si sono date immediatamente alla fuga. Gli operatori di polizia, coadiuvati da personale dell’Esercito Italiano, sono riusciti comunque a fermare un uomo, nascosto dietro una colonna, mentre tentava di disfarsi di alcuni involucri in cellophane.

Dopo un rapido controllo gli agenti hanno constatato che il senegalese aveva con sé più di mille euro in contanti e 7 dosi di sostanza stupefacente, che dalle successive analisi risulteranno essere oppiacei.