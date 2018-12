Siap: «Dal 1 gennaio in porto e aeroporto non ci saranno più poliziotti in reperibilità»

Genova - «Mentre anche a Genova resta alto il livello di attenzione per rischio terroristico, la Polizia di Frontiera dal 1/1/2019 ha abolito i turni di Reperibilità in porto e aeroporto. La Dirigenza della Polfrontiera non ha ancora preso provvedimenti alternativi di fronte alla scelta del 51% della rappresentatività sindacale, costituita da sindacati autonomi, che invece di pensare alla sicurezza e al reddito dei poliziotti hanno preferito non firmare un accordo sindacale che è stato sottoscritto da più di 5 anni»: così Roberto Traverso Dirigente Nazionale Siap.



«Lo strumento della cosiddetta reperibilità pattizia, concordato con i Sindacati, in un momento così delicato per la sicurezza dei cittadini è fondamentale ed inoltre fa guadagnare 17.50€ lordi per ogni turno ai poliziotti - aggiunge - Occorre che il Prefetto ed il Questore sappiano di questa preoccupante situazione che incide sulla sicurezza della città ed invitiamo il Dirigente dr.Manso a riconvocare immediatamente il tavolo negoziale sindacale chiedendo la delega al Dipartimento della P.S. visto che il Dirigente della Prima Zona Polfrontiera di Torino è stato promosso Questore di Rovigo».



«Occorre porre rimedio con urgenza a questa inaccettabile situazione che penalizza la sicurezza della città e le tasche dei poliziotti a causa di scelte scellerate messe in atto da sindacalisti che invece di tutelare i poliziotti, pensano solo all’orticello di pochi. Il SIAP senza urgenti riscontri si attiverà su ogni fronte percorribile. Ovviamente non tollereremo nessun tipo di forzatura contrattuale messa in atto dal Dirigente per tamponare la situazione, sfruttando la disponibilità di chi si presta ad intervenire comunque ma senza tutele sindacali», conclude Traverso.