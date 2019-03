Sicurezza a Genova, tre le priorità del neo questore Ciarambino

Genova - Contrasto allo spaccio nel centro storico, repressione delle truffe agli anziani e furti in abitazione: sono queste le priorità del nuovo questore di Genova Vincenzo Ciarambino che è ritornato nel capoluogo ligure.



Ripartire - «I quasi tre anni che ho passato a Genova sono stati una bellissima avventura con ricordi positivi anche nei momenti più difficili per la città come l'alluvione del 2011 e il crollo della torre piloti. Ma i genovesi hanno sempre saputo rialzare la testa e rimboccarsi le maniche, come è successo anche dopo la tragedia del Morandi».



Sicurezza - «La polizia sarà vicina alla gente per farla sentire più sicura e in stretta "collaborazione con le istituzioni, la magistratura e l'amministrazione locale per una sinergia totale nel contrasto della criminalità". Oltre alla presenza delle forze dell'ordine sul territorio, Ciarambino punta anche alle misure».