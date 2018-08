Sicurezza, al via la sperimentazione delle body cam. Garassino: «Giusto tutelare chi è sul territorio»

Per la sperimentazione sono 4, ma in autunno sarà aperto il bando per l'acquisto di altre 20 videocamere

Genova - Parte oggi e durerà 60 giorni la sperimentazione di 60 giorni delle body cam, utilizzate in via sperimentale dalla Polizia Locale. Le videocamere sono in tutto quattro: due assegnate due al nucleo vivibilità e decoro del centro storico e due all'autoreparto che si occupa dei tso.



Le body cam - «Grazie a queste videocamere viene registrato esattamente quello che l'operatore percepisce, e grazie a un buffer queste sono in grado di sovrascrivere immagini ogni 30 secondi anche quando sono in stand by» spiega Francesco Castellani, responsabile del reparto vivibilità e decoro della Polizia Locale e supervisore della sperimentazione. «Nel momento in cui la body cam viene accesa, i primi secondi di registrazione presentano solo video ma nessun audio, mentre la registrazione vera e propria ha inizio qualche istante dopo».

Al termine dei 60 giorni di sperimentazione, il Comune di Genova aprirà un bando finalizzato all'acquisto di «una ventina di queste nuove telecamete» afferma l'assessore alla Sicurezza Stefano Garassino, e questo «sia per dotare i nostri operatori di uno strumento che possa tutelarli circa la correttezza dei fermi - a più riprese ingiustamente contestata nell'ultimo periodo - che in quanto elemento di prova in più che possa aiutare nelle indagini».



Il funzionamento - Le telecamere Axon body 2 si attivano attraverso una doppia pressione del dito sulla parte centrale della camera, hanno un'autonomia di 12 ore, registrano fino a 70 ore di audio e video, senza alcuna possibilità che i file vengano modificati dagli operatori e possono essere utilizzate in qualsiasi condizione atmosferica e qualunque temperatura (da -4°C a +50°C). I primi istanti di registrazione sono solamente video, mentre l'audio si attiva in un secondo momento, le immagini (in HD) hanno un campo visivo di 143° gradi - molto simile a quello dell'occhio umano, benché logicamente posizionate a un'altezza differenze - e possono essere trasmesse in streaming tramite connessione wifi e bluetooth direttamente sullo smartphone dell'operatore che indossa la camera.



