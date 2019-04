Sicurezza nei cantieri, 4 ore di sciopero a fine turno per i lavoratori edili

Lo hanno annunciato Fillea Cgil Filca Cisl Feneal Uil Genova per la giornata di domani

Genova - «Domani sciopero di quattro ore a fine turno per i lavoratori edili dell'area metropolitana Genova per chiedere maggiore sicurezza nei cantieri»: lo hanno annunciato Fillea Cgil Filca Cisl Feneal Uil.



Cantieri - «La strage di morti sul lavoro non si arresta e l'edilizia continua ad essere uno dei settori maggiormente coinvolti. E' accaduto nuovamente ieri quando un giovane edile ha perso la vita in un cantiere in appalto al Cociv nella delegazione genovese di Sestri Ponente.

Lo sciopero avviene alla vigilia di un importante incontro tra le segreterie sindacali di categoria e i vertici del Cociv che si terrà giovedì pomeriggio».



Sicurezza -«Nonostante i tanti confronti con la stazione appaltante e i risultati raggiunti, ancora molto si può fare a patto che imprese e politica vogliano davvero investire sulla sicurezza sul lavoro. Purtroppo le recenti disposizioni del Governo che, con legge di bilancio 2019 ha ridotto di oltre il 30 per cento i premi assicurativi antifortunistici che le imprese hanno l'obbligo di pagare all'Inail, non pare vadano in questa direzione. Proprio per questo è ancora più importante contrattare sul territorio e con le stazioni appaltanti misure a sostegno della sicurezza e della dignità del lavoro. Nei prossimi giorni chiederemo al Prefetto di attivare un tavolo con tutti gli enti preposti», hanno concluso.