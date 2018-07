Sicurezza, ragazzini ubriachi si scattano selfie sui binari della metropolitana

È successo lo scorso weekend nei pressi della stazione di Brin

Genova - Il problema della sicurezza in AMT è già stato affrontato a più riprese, ma ancora sembrano esserci degli episodi - più o meno gravi - che continuano a far discutere. «Sono stata informata - racconta il capogruppo della Lega Lorella Fontana - che giusto lo scorso fine settimana alcuni ragazzi urbiachi sono scesi sui binari della metropolitana di Brin per farsi dei selfie». Un gesto sicuramente goliardico, ma che avrebbe potuto costar loro molto caro.



Il caso - «Il discorso della sicurezza sui mezzi pubblici - continua la Fontana - deve essere fatto per tutelare sia i lavoratori che coloro che fruiscono di questi servizi,a mio parere sovraesposti». Il problema principale, secondo il consigliere, rimane «l'esiguo numero di forzde dell'ordine deputate a intervenire in questi contesti». La sua idea, infatti, è che «da parte di questa organizzazione non ci sia una mancanza di volontà», in quanto il problema purtroppo sarebbe solamente la presenza di «un sistema incancrenito da tempo e che adesso risulta difficile da gestire».



Qui di seguito trovate l'intervista completa.