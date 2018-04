Sicurezza, Siap: «Chiediamo più poliziotti per i servizi su strada»

Genova - «Recentemente la città metropolitana di Genova si è fregiata di un preoccupante record, infatti nel dossier dell’ I.S.P.R.A. (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), per mezzo dei dati ACI-Istat, Genova si conferma “in testa” insieme ad altre grandi città per il maggior numero di incidenti in assoluto per il periodo che va dal 2007 al 2016. Ma la vera criticità emerge nell'approfondimento d'analisi terminata sulla singola annualità del 2016, lì si può rilevare un dato preoccupante, infatti Genova detiene il record assoluto di incidenti rispetto al numero delle auto circolanti nella città (15,5 incidenti per 1.000 autovetture) e questo in una provincia dove si è in presenza di uno snodo autostradale strategico (A/10-A/7-A/12), in cui ogni anno solo in tale ambito circolano più di 15.000.000 di veicoli di cui quasi 3.000.000 di questi sono mezzi pesanti, e dove sullo stesso territorio la sicurezza della circolazione stradale è altresì influenzata negativamente dai dati connessi al crescente rischio idrogeologico»: così Roberto Traverso del Siap.



«La Polizia Stradale di Genova con questi argomenti connessi alla tutela della sicurezza stradale rappresenta da sempre un fondamentale riferimento istituzionale, e questo lo è tutt’ora, nonostante rispetto a dieci anni fa gli organici per i servizi su strada si siano ridotti in alcuni casi anche del 35%, e l’età media degli operatori si attesti quasi ai 50 anni... Dati assolutamente allarmanti, che fanno riflettere, e che dovrebbero far riflettere anche l'attuale Dirigenza della Polizia Stradale della Sezione di Genova da poco insediatasi - aggiunge - Da tempo lottiamo a livello centrale per un serio intervento di rafforzamento di questi organici ormai asfittici, ma dopo gli ultimi periodi le difficoltà sembrano essersi raddoppiate...., infatti a livello locale nonostante la situazione si sia fatta critica, a Genova la Dirigenza sembra non cogliere il significato dei dati sopra esposti e quali siano le reali necessità del territorio».



«Non siamo contrari a priori a progetti volti alla promozione dell'immagine e al riavvicinamento con il pubblico sull'argomento della sicurezza stradale, ma queste progettualità non possono cadere in contraddizione con il fine stesso per cui sono state istituite, gravando su reparti operativi ormai “vecchi” ed in affanno, rendendone ulteriormente difficile l'organizzazione dei servizi essenziali di sicurezza stradale utili a contrastare incidenti e morti sulle strade»