Solidarietà senza fine: anche la 26 Luglio Traslochi pronta ad aiutare Genova e i suoi cittadini

Genova - La corsa alla solidarietà dei genovesi non si ferma: in molti si stanno mettendo in gioco per aiutare i concittadini che - a causa del crollo di Ponte Morandi - sono stati costretti ad abbandonare le loro case.



Dopo l'iniziativa di Genovarent - di cui potete trovare i dettagli consultando questo link - anche la 26 Luglio Traslochi non manca di dare il proprio supporto agli sfollati genovesi.

«La 26 Luglio Traslochi - da sempre attiva nel sociale sia sul territorio ligure che nazionale ed internazionale - informa che è a disposizione con il suo parco mezzi ed al servizio di facchinaggio GRATUITO E VOLONTARIO per gli sfollati e chi ne avesse bisogno laddove fosse necessario,senza creare intralcio e disturbo a chi in queste ore sta lavorando per rendere la zona accessibile e sicura. I recapiti per informazioni e prenotazioni sono :

340-8891018

br-gino@hotmail.it

26lugliotraslochi@libero.it»



Ricordiamo che tutte le aziende che abbiano programmato o decideranno azioni analoghe possono scriverci, per darne opportuna informazione, all'indirizzo redazione@genovapost.com