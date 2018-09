Genova - Ancora poco chiara la motivazione che ha spinto un uomo, nella mattinata di ieri (attorno alle 12) ad arrivare su quel che resta del ponte Morandi.



L'uomo si è seduto sul moncone ovest, sopra le case di via Porro. Ma, come si può notare dal videoche sta girando in queste ore in rete, è stato tempestivo l'intervento dei Vigili del Fuoco.







I soccorritori stavano - in precedenza - applicando gli oramai famigerati sensori quando, accortisi del pericolo, hanno messo in salvo l'uomo.



Sui social intanto i genovesi, oltre a interrogarsi sulle motivazioni che hanno spinto la persona al folle gesto, sottolineano l'operato dei Vigili del Fuoco. Un intervento che ha messo a serio rischio la vita dei tre soccorittori, oltreché dell'uomo in questione.