Sorpresa con merce non pagata: arrestata 21enne

Genova - Una donna di 21 anni è stata arrestata per il reato di rapina: la giovane è stata sorpresa dal personale dipendente di un negozio di Via Avio mentre tentava di allontanarsi con merce non pagata.



Secondo una prima ricostruzione la donna per cercare di guadagnarsi la fuga, ha reagito violentemente nei confronti di un commesso, colpendolo ripetutamente all’addome con delle gomitate. Nonostante la reazione, l’uomo è riuscito a trattenerla fino all’arrivo della volante. I poliziotti del Commissariato Cornigliano hanno pertanto arrestato la 21enne e restituito la merce sottratta per un valore di circa 100 euro.