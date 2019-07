Sorpresa con un cacciavite a rovistare nelle auto parcheggiate, arrestata

Genova - Scoperta a frugare tra le auto in sosta, per questo è stata arrestata: protagonista della vicenda è una donna di 55 anni.



Rumori - Ieri sera un residente in via Rubattino ha sentito rumori di vetri infranti provenire dalla strada e si è affacciato dalla finestra: qui ha notato la 55enne con un cacciavite che rovistava tra le macchine.



Fermo - Sul posto è giunta la polizia chiamata per quanto stava accadendo: gli agenti hanno bloccato la donna mentre fuggiva in direzione via Gramsci, trovandola in possesso di un sacchetto di plastica contenente un cavetto di ricarica batteria e una cassa bluetooth. A seguito di controlli i poliziotti hanno accertato che gli oggetti rinvenuti erano stati portati via dalla 55enne all’interno di 3 auto trovate tutte con il vetro deflettore infranto.