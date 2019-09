Sorpreso a spacciare, a casa ha 730 grammi di hashish e 4mila euro in contanti: arrestato 21enne

Genova - I Carabinieri della stazione di San Fruttuoso hanno arrestato un pregiudicato di 21 anni per il reato di spaccio.



L'arresto - Dopo essere stato fermato, il ragazzo - inizialmente controllato per strada e trovato in possesso di 0,6 grammi di hashish e 57 euro (probabile provento dell’attività illecita) - è stato in un secondo momento sottoposto a una perquisizione domiciliare, la quale ha consentito di rinvenire circa altri 730 di hashish suddivisi in panetti, nonché quasi 4000 euro in contanti.

Al termine delle operazioni il giovane è stato dunque associato al carcere di Marassi.