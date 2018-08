Sotto shock, ma sano e salvo: il miracolo dell´autista del camion Basko

Genova - F.L. ha 37 anni, è italiano ed è sposato con figli. E si è salvato per miracolo, riuscendosi a fermare a pochi metri dal baratro di ponte Morandi che nella tarda mattinata di ieri ha inghiottito decine di persone.



Secondo quanto riportato sulla pagina Facebool della Basko Supermercati, l'autista del camion che è scampato al crollo di Ponte Morandi stava rientrando da un giro di consegne nella riviera di Ponente ed era diretto verso la piattaforma logistica di Genova Bolzaneto.

L'uomo - ancora evidentemente sotto shock - ha raccontato ai soccorritori di aver visto crollare la strada davanti a sé «con tutte le macchine che in quel momento avevo davanti». Una volta fermato il mezzo, l'autista è sceso ed è corso verso la galleria dalla quale era uscito poco prima.



«Siamo in stretto contatto con la Famiglia Damonte, proprietaria della Damonte Trasporti, la società proprietaria del camion, con cui lavoriamo da oltre trent'anni» spiega Giovanni D'Alessandro, direttore generale Basko, «che ci ha immediatamente rassicurati sulla salute del loro dipendente, comprensibilmente in stato di shock e non in grado di rilasciare interviste».