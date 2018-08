Spacca il finestrino di un´auto, i passanti lo notano: arrestato irregolare

Genova - Ieri pomeriggio, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile, hanno tratto in arresto per "furto aggravato" un 46enne algerino, gravato da pregiudizi di polizia.



Gli operatori sono intervenuti prontamente, su richiesta di alcuni passanti, che avevano notato precedentemente l’uomo introdursi all’interno di un veicolo in sosta, spaccandone il finestrino anteriore sinistro e sottraendo dall’abitacolo un coltellino multiuso ed altri oggetti.



Refurtiva restituita al proprietario dell’autovettura. L’arrestato è stato così denunciato in stato di libertà per inottemperanza al provvedimento di espulsione dal territorio nazionale.