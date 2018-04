Spacciano droga ai giardini, arrestati

La Polizia li ha scoperti in via del Camoscio

Genova - Spacciano droga, arrestati: è successo ieri sera nei giardini di via del Camoscio a Genova. In manette è finita una coppia di giovani genovesi, di 19 anni.



Servizio - Gli agenti di Polizia, hanno deciso nella giornata appena trascorsa di effettuare alcuni controlli: in uno di questi gli operatori hanno notato la coppia consegnare un sacchettino a un ragazzo e li hanno così fermati. I due giovani sono stati trovati in possesso di 10 bustine in plastica contenenti complessivamente 18 gr di marijuana.



Droga - La successiva perquisizione domiciliare ha consentito agli agenti di scoprire presso la loro abitazione ulteriori 90 grammi della medesima sostanza, un grinder macina erba, due bilancini di precisione, 138 bustine in plastica raffiguranti l’effige di una foglia di marijuana, un vaporizzatore e 575 euro in banconote di piccolo taglio. I due giovani sono stati condotti nel carcere di Marassi mentre la ragazza è stata accompagnata presso il carcere di Pontedecimo.