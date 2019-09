Spaccio, boom di arresti per i Carabinieri: fermati quattro `addetti alla vendita` di hashish, eroina e crack

Genova - Boom di arresti per i Carabinieri tra il pomeriggio e la tarda serata di mercoledì 11 settembre, quando - durante una serie di controlli - hanno fermato quattro per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.



Il primo arresto - Nel primo caso ad essere fermato dai Carabinieri della Stazione di Genova Maddalena è stato un 30enne tunisino trovato in possesso di circa 30 grammi di stupefacente tipo hashish.



Il secondo arresto - In questo frangente, i Militari della Stazione di Genova San Teodoro e Scali hanno fermato e arrestato un pregiudicato genovese di 41 anni sorpreso a cedere 2 dosi di eroina. La successiva perquisizione domiciliare dello spacciatore ha, poi, permesso ai di ritrovare la somma di euro 200 - probabile provento dell’attività illecita - oltre a un bilancino e a vario materiale per il confezionamento dello stupefacente.



Gli ultimi due arresti - In serata, infine, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Genova Sampierdarena hanno arrestato a Mignanego due senegalesi di 44 e 36 anni - entrambi disoccupati e pregiudicati - che qualche ora prima erano stati sorpresi a cedere due grammi di crack a un 33enne, già segnalato quale assuntore alla Prefettura.