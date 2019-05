Spaccio di droga a Genova, tre arresti e una denuncia

I carabinieri sono intervenuti tra Sampierdarena e il centro storico

Genova - Lotta allo spaccio di droga a Genova, tre persone arrestate e una denunciata: questo il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri tra Sampierdarena e il centro storico.



Cocaina - Il primo arrestato è un uomo di 38 anni scoperto con quattro dosi di cocaina e otto di “crack”. Il 38enne è stato fermato nel tardo pomeriggio di ieri in via Cantore a Sampierdarena. In via Sottoripa sono finiti in manette due pusher stranieri: i militari li hanno fermati dopo che avevano ceduto a un uomo un piccolo involucro, poi recuperato e risultato contenere cocaina, in cambio di soldi.



Hashish - Un genovese di 36 anni è stato controllato in via Luxorio e trovato con venti grammi di hashish. L’uomo è stato denunciato.