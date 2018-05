Spaccio di droga, tre pusher in manette

E' successo tra Genova e il Levante ligure

Genova - Blitz antidroga, tre pusher in manette tra Genova e il Levante.



Sampierdarena - Venerdì notte un genovese di 42 anni è stato arrestato poiché trovato in possesso di 13 grammi di eroina circa ed un coltello di genere proibito. Il personale del Commissariato Centro lo ha scoperto durante un servizio mirato alla repressione dello spaccio a Sampierdarena. L’uomo è stato condotto nel carcere di Marassi.



Levante - A Chiavari i poliziotti del Commissariato, venerdì sera, hanno arrestato un giovane spacciatore sorpreso mentre vendeva hashish ad un gruppo di ragazzi, tra cui un minorenne. In totale a carico del pusher sono stati sequestrati circa 48 grammi di cannabinoidi e un bilancino di precisione nascosto in casa. Poche ore prima gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Liguria hanno arrestato, per lo stesso reato, un 29enne chiavarese, fermato in auto con circa 11 grammi di cocaina e 2 grammi di hashish.