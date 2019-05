Spazi elettorali, è caos in Sala Rossa: il Pd `imbavagliato` incalza il Sindaco e la giunta

Spazi concessi a Fratelli d'Italia e CasaPound, ma nulla di fatto per il Pd: scoppia la polemica

Genova - Scatta la polemica in Consiglio comunale in merito alla gestione degli spazi pubblici destinati alle attività elettorali.



La questione - Come è noto, nei giorni scorsi - in occasione delle quanto più prossime Elezioni Europee, previste per il prossimo 26 maggio - la maggior parte dei partiti politici italiani stanno svolgendo tour e comizi in tutta Italia per la presentazione dei candidati. Solo lo scorso venerdì 17 maggio in Largo XII Ottobre è stata la volta della leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, Al Pd, invece, lo scorso 15 maggio è stata negata la possibilità di organizzare una festa in piazza Caricamento. La questione è stata posta all'attenzione del Consiglio comunale dai Consiglieri Alberto Pandolfo (Pd) e Gianni Crivello (Lista Crivello), che hanno preteso dal Sindaco e dalla giunta debite spiegazioni, soprattutto tenendo in conto che il prossimo giovedì 23 maggio avrà luogo anche il comizio di CasaPound.

La polemica si fa più serrata quando i Consiglieri del Pd scelgono di "imbavagliarsi" con dello scotch per protesta, chiedendo all'amministrazione Bucci di essere ascoltati: «Ci sentiamo imbavagliati dalla giunta» spiega il Consigliere del Pd Alessandro Terrile, «perché nega a determinati partiti gli spazi in base a una delibera e poi li concede ad altri».



La risposta - Una relazione del Comandante della Polizia locale Giancluca Giurato scalda ulteriormente gli animi, portando gli esponenti del Partito Democratico a minacciare di «presentare un esposto in Procura» non appena avranno ottenuto l'accesso agli atti che hanno richiesto. La risposta del Sindaco Marco Bucci, però, non si fa attendere oltre: «La delibera in questione viene certamente, ma non sotto campagna elettorale. Il Sindaco deve autorizzare gli spazi, la Prefettura deve fare in modo che tali aree siano sicure: io non posso negare lo spazio ad alcun partito a meno che questo non sia reputato illegale dalla Legge, se no finiremmo come prima del '45».