Specie aliene, in Liguria è arrivata una nuova tarantola

Genova - L’Osservatorio ligure per la biodiversità (Li.Bi.Oss.) ha raccolto, nelle scorse settimane, la segnalazione di una specie alloctona approdata in Liguria.



I Carabinieri del Nucleo Cites regionale hanno, infatti, individuato un esemplare appartenente alla specie Pseudoclamoris elenae (tarantole), endemica dell’Ecuador. L’aracnide è giunta nel porto di Genova con un carico di legname stivato in un container e proveniente dalla Colombia.



Nonostante questa specie non faccia parte di quelle oggetto del monitoraggio previsto nell’ambito del Progetto europeo Aliem, cui partecipa anche Arpal, la segnalazione è stata inoltrata proprio per ribadire il ruolo dello scalo genovese come principale “porta d’accesso” per le specie aliene. Al momento Li.Bi.Oss ha raccolto la segnalazione di 334 specie aliene, di cui 94 invasive tra vegetali e animali.