Genova - Giovedì 21 Febbraio si svolgerà "Un notturno per il Gaslini": la stazione sciistica di Prato Nevoso ha scelto di devolvere l'intero incasso della serata di sci notturno alla campagna pro Gaslini.



Sciare - Le piste saranno aperte dalle 20 alle 23 al costo dello skipass di 14 euro. Con il ricavato di questa iniziativa, grazie a Prato Nevoso, il Gaslini attrezzerà un ambulatorio per i piccoli pazienti che hanno terminato le cure oncologiche. La sinergia tra Prato Nevoso e il Gaslini è frutto di un preciso accordo quadro siglato, a cui hanno preso parte anche i due presidenti di Regione: Giovanni Toti per la Liguria, Sergio Chiamparino per il Piemonte.



Realtà - In una nota congiunta, hanno sottolineato: «Il progetto che unisce lo sci al Gaslini, e Prato Nevoso a Genova, è la prova concreta di come fare sistema sia il modello a cui tendere. Queste due realtà così diverse sono unite nel segno dell'eccellenza: la prima ha saputo imporsi in pochi anni come realtà di riferimento del sistema turistico cuneese, la seconda è ormai un'eccellenza internazionale nel campo della ricerca e della cura al cancro in età infantile».