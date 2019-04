Sri Lanka, anche Genova ricorda le oltre 250 vittime

Una fiaccolata si è svolta in De Ferrari

Genova - Una fiaccolata si è svolta in De Ferrari per ricordare le oltre 250 vittime dell’attentato terroristico avvenuto a Pasqua in Sri Lanka, paese a Sud dell'India.



Presenze - In piazza oltre alla comunità dello Sri Lanka anche tanta gente comune che ha voluto stringersi idealmente a un paese rimasto ferito domenica scorsa. Tra i cartelli che campeggiavano c’erano “Pray for Sri Lanka”, Salviamo vite innocenti” e “Sconfiggeremo l’estremismo”.