Stadio Ferraris, le crepe in gradinata preoccupano i tifosi

Genova - Lunghe e vistose crepe nella Gradinata Sud dello stadio Luigi Ferraris. Molto preoccupati i tifosi che hanno fotografato e condiviso sui social media le foto delle crepe che attraversano il settore. Il fatto ha accresciuto l'apprensione dei frequentatori abituali della gradinata per le condizioni di salute dell'impianto e la sicurezza.



Il sentimento generale è quello della necessità di un sopralluogo per verificare che la struttura sia solida e in sicurezza. Lo stadio Ferraris è gestito dal comune di Genova, in attesa di cederlo in concessione alle due società calcistiche genovesi.



