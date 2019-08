Staglieno, il Cimitero Monumentale è invaso da erbacce e zanzare: la protesta dei cittadini

Genova - Zanzare tigre, erbacce e degrado dilagano al Cimitero di Staglieno. Non è la prima volta che la struttura presenta una vegetazione non proprio “rada”, ma – con il caldo estivo - questo finisce per acuire la presenza di insetti e, nello specifico, delle zanzare, cosa che non è chiaramente passata inosservata.



La protesta I parenti in visita continuano a lamentarsi per la situazione e per le condizioni in cui versa ancora una volta il Cimitero Monumentale che - oltre a essere il luogo in cui riposano svariati defunti - risulta anche una grande attrazione turistica. Ci sono zone in cui addirittura l’erba non viene tolta da anni, e la situazione sta davvero esasperando i frequentatori del campo santo che - ironicamente, ma nemmeno troppo – hanno invitato Sindaco e Assessori competenti a far visita al cimitero per constatare sulla propria pelle l’invasione di zanzare tigri e le condizioni in cui versa una delle strutture più visitate di Genova.



[Foto d'archivio]