Staglieno, oltre 200 salme in attesa di cremazione: la polemica arriva a Tursi

Genova - Tra la fine di giugno e l'inizio di luglio alcuni lavori di ristrutturazione dei forni crematori di Staglieno hanno causato non pochi disagi e polemiche. La questione è arrivata agli onori della cronaca a seguito delle proteste mosse dal un parente di una persona deceduta alla fine di giugno: pare, infatti, che nell'ultimo periodo all'interno dei locali della struttura cimiteriale siano state accumulate oltre 200 salme in attesa di cremazione. Ma perché si è venuta a creare questa situazione?



La polemica - La questione è stata nuovamente sottoposta all'attenzione della giunta da parte del Consigliere comunale del Pd Claudio Villa, che ha voluto approfondire i fatti emersi nei giorni scorsi in relazione alla spiacevole situazione verificatasi presso il Cimitero di Staglieno. A rispondere alle sue perplessità è stato l'Assessore all'Ambiente Matteo Campora, che ha precisato fin da subito come la situazione sia stata determinata da una serie di concause: «L'aumento importante dei decessi - dovuti per lo più alle temperature elevate, che hanno causato un incremento di circa 90 decessi rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso - e la manutenzione dei forni crematori da parte di Socrem - inizialmente prevista tra il 27 giugno e il 4 luglio e poi ridotta per riuscire a riattivare subito l'impianto per farlo lavorare a pieno regime - ha chiaramente causato notevoli limitazioni temporanee» spiega l'Assessore. «Seppur con fatica e nonostante i numerosi disagi, vissuti soprattutto da parte dei parenti» continua, «alla fine si è riusciti a porre rimedio alla situazione, arrivando a cremare anche 44-45 salme al giorno per "smaltire" quelle rimaste in attesa. A ciò si aggiunge, poi, il fatto che sia stato aumentato il numero delle aree climatizzate per il mantenimento dei corpi, cosa che di per sé rappresenta «un lavoro encomiabile», conclude Campora.