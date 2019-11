Stanno bene i due ragazzi colpiti da una lamiera durante Orientamenti

Genova - Disavventura a lieto fine per due studenti al Salone Orientamenti. Nel corso di un seminario al piano terra dei Magazzini del Cotone, due ragazzi di 17 e 18 anni dell’Istituto Gaslini-Meucci di Genova sono stati coinvolti in un lieve incidente. Una traversa di collegamento delle pareti di uno stand e’ caduta urtando uno studente alla spalla e uno al piede.



L’allestitore e gli organizzatori sono intervenuti prontamente per assistere i ragazzi, coinvolgendo i vigili del fuoco per gli accertamenti di un episodio che, per fortuna, non ha avuto alcuna conseguenza. Per precauzione i ragazzi sono stati accompagnati al Pronto Soccorso del Galliera dove sono stati raggiunti dai genitori e dove si sono recati anche l'assessore regionale Italia Cavo e il preside dell’Istituto Alessandro Pozzo.



I ragazzi, verificate subito le condizioni non gravi, sono stati sottoposti agli esami di accertamento che hanno escluso fratture. Solo una contusione e codice giallo subito declassato a verde con conseguente dimissione dei due studenti.