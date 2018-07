Stati generali dell´occupazione, le linee guida

Cambiare i centri per l'impiego, formazione più vicina alle aziende, utilizzo dei fondi europei che premi l'occupazione

Genova - A Palazzo Ducale si sono svolti gli Stati generali sull'occupazione con il presidente della regione Giovanni Toti, gli assessori alla Formazione Ilaria Cavo, al Lavoro Gianni Berrino, allo Sviluppo Economico Andrea Benveduti, alle Politiche sociali Sonia Viale e all'Agricoltura Stefano Mai per delineare un piano - da concordare con sindacati, associazioni di categoria e camere di commercio - l'autunno che faccia crescere i posti di lavoro di pari passo con la ripresa economica.



Le linee guida sono: cambiamento dei centri per l'impiego, formazione agganciata maggiormente alle aziende, un progetto integrato di utilizzo dei fondi europei che premi sempre di più l'occupazione. Marco Bucci sottolinea 9 mila occupati in più nei primi tre mesi del 2018 in Liguria, di cui 4.500 a Genova. Federico Vesigna - segretario generale CGIL Liguria - avverte che il confronto con il 2017 è impietoso (20 mila occupati in meno), ma che ha crescere è soprattutto il lavoro precario. Luca Maestripieri, segretario generale Cisl Liguria: «L'impegno principale deve essere quello di realizzare politiche volte al lavoro con coraggio. Per crearne di nuovo e per preservare quello che c'è».