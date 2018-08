Genova - «Siamo disponibili a incontrare la stazione appaltante Sviluppo Genova per organizzare il lavoro su ciclo continuo h24 in modo da completare i lavori di Lungomare Canepa e di via Guido Rossa»: lo hanno dichiarato in una nota Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil Genova.



Traffico - « Tali arterie divengono importanti per contribuire a decongestionare il traffico cittadino durante i lavori di ripristino del collegamento autostradale», hanno concluso i sindacati.