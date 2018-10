Strada della Superba, si pensa a un´apertura anche ai bus e ai piccoli camion. Bucci: «Servirebbe a snellire il traffico»

L'idea c'è, ma ora bisogna passare alla pratica

Genova - Via della Superba potrebbe essere aperta anche ad autobus a ai piccoli camion. Ad annunciarlo è stato ieri il sindaco Marco Bucci a margine del sopralluogo ai binari del tratto di ferrovia sito sotto ponte Morandi, la cui riapertura è prevista per oggi.



A seguito di alcuni rilevamenti relativi al traffico di via della Superba, il Comune ha riscontrato un passaggio di «circa 3500 veicoli al giorno, il 25% dei quali risultano essere dipendenti Ilva con diritto di transito per il primo tratto di strada». Con l'occasione il sindaco ha dunque annunciato che nella serata di ieri era prevista una riunione «per vedere quali altri mezzi potranno passare su via della Superba per snellire il traffico». È chiaro che i principali destinatari di questa iniziativa sarebbero anzitutto i bus e i camion più piccoli.



Che siano finalmente in arrivo buone notizie per la viabilità cittadina? Ce lo si augura di cuore. Nel frattempo si attendono aggiornamenti.