Strade comunali, iniziata l´attività di sfalcio

Genova - Iniziata con oltre un mese di anticipo rispetto allo scorso anno l’attività di sfalcio su tutte le strade della città.



Attività - Sono ben 1.064 i chilometri lungo i quali si snoderà l’attività che riguarda le strade carrabili, i marciapiedi, le scalinate e le crêuze. La prima fase (ovvero il primo sfalcio di tutte le strade previste) terminerà il 31 luglio. Subito dopo è previsto l’avvio del secondo sfalcio. Per gestire l’operazione, in Aster vengono utilizzate sia le competenze del Settore Verde, sia quelle del Settore Cartografia, riunite in un apposito gruppo di lavoro: tutta l’attività viene verrà infatti programmata e consuntivata con l’ausilio di supporti cartografici informatizzati.



Municipi - L’attività si svilupperà in parallelo sui nove Municipi, sulla base di programmi definiti in base a priorità prestabilite. Poiché il rispetto di tali programmi è fondamentale per ultimare il lavoro nei tempi previsti, le segnalazioni provenienti dai vari Enti e dai cittadini, verranno valutate attentamente e daranno luogo a variazioni dei programmi, calibrati sulle esigenze manifestate dalla Civica amministrazione, soltanto se relative a situazioni di effettiva urgenza.



Interventi - «Sei squadre lavoreranno in parallelo su tutta la città, in ogni Municipio, per evitare gli inconvenienti che si sono verificati lo scorso anno e che hanno creato qualche disagio alla cittadinanza – sostiene l’assessore alle manutenzioni del Comune di Genova – In virtù dell’esperienza maturata abbiamo ritenuto di rafforzare la nostra azione anche attraverso una puntuale cartografia georeferenziata che monitorerà gli interventi. Ciò crediamo che genererà un forte miglioramento del servizio».