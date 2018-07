Street art: quando la rinascita delle periferie parte dall´arte

Un'interessante proposta portata agli onori della cronaca dal consigliere del Carroccio Fabio Ariotti

Genova - I murales artistici - o street art - sono già una realtà in moltissime città italiane, e anche alcuni quartieri di Genova hanno iniziato a esserne "contagiati". L'idea del consigliere comunale della Lega Fabio Ariotti è quella di estendere la presenza di queste opere d'arte moderne anche alle periferie genovesi: un modo un po' diverso per cercare di accelerare la rinascita dei vari quartieri.



La proposta - «Ho pensato di chiedere all'assessore Serafini - afferma Ariotti - la possibilità di realizzare "murales artistici" nelle varie periferie della città. Recentemente la street art ha preso piede nel quartiere San Pietro delle "Lavatrici" di Pra', sortendo una reazione positiva da parte dei residenti: proprio per questo credo che potrebbe essere importante allargare la diffusione di questa tipologia di arte anche ad altre zone della città, soprattutto in quelle più degradate», per aiutarle ad avviare un iter di rinascita.

Un bel progetto, insomma. Chiaramente non una priorità per i quartieri popolari, ma sicuramente «potrebbe servire a dare un "tocco in più" di vivibilità a queste zone e a renderle in qualche modo più "accoglienti"» anche per i residenti, ad esempio, del Cep di Pra', di Begato e dei quartieri popolari del levante cittadino.



La risposta - La proposta è stata ben accolta dall'assessore Serafini, che si è detta «assolutamente disponibile a collaborare anche con i municipi e con i comitati» continua Ariotti, che conclude ricordando come questa chiaramente non sia «una soluzione per le periferie, ma sicuramente una cosa in più per rendere ancora più meravigliosa la nostra città».