Strutture per minori, Piciocchi e Fassio: «Strumentalizzare è ignobile, la giunta non si è mai tirata indietro»

Genova - «La Giunta Bucci si è contraddistinta per avere stanziato in assoluto più risorse alle politiche sociali, ed in particolare a favore dell'area minori, di tutti i tempi»: lo precisano gli assessori alle politiche socio-sanitarie Francesca Fassio e al bilancio Pietro Piciocchi in merito alle dichiarazioni rese oggi dalla capogruppo del Pd Cristina Lodi a proposito del tavolo di confronto avviato dal Comune di Genova con i gestori delle strutture per minori.



«Nell'ultimo anno della Giunta Doria – ricordano – il plafond per i servizi sociali ammontava a 49 milioni di euro contro i quasi 56 di quest'anno e i 54 dello scorso anno. Non si accettano lezioni da chi ha lasciato in eredità un sistema di gestione della spesa sociale e di erogazione dei servizi completamente fuori controllo. Appare doveroso chiedere a chi fruisce di contribuzioni pubbliche come e con quali risultati i soldi vengono spesi a tutela dei minori. Appare altresì ignobile qualunque strumentalizzazione a questo riguardo».