Studenti erasmus rubano la targa di via Casaregis e la appendono in casa, incastrati dalla vicina

Genova - Un gruppo di studenti spagnoli avrebbe rubato la targa toponomastica di via Casaregis per appendersela in casa, ma il furto non è passato inosservato.



Il furto - Sarebbe stata la vicina di casa dei giovani a denunciarli per danneggiamento. La donna, infatti, dopo aver notato i cinque ragazzi tornare a casa con la targa, ha subito avvisato i vigili urbani. Inizialmente i giovani avrebbero cercato di non aprire la porta, e successivamente anche di nascondere il bottino, ma alla fine hanno dovuto arrendersi e restituire la refurtiva.