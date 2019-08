Sul bus senza biglietto e con un ordine di cattura: scoperto e arrestato

Genova - Non pagare il biglietto del bus è costato caro ad un 30enne ecuadoriano, pregiudicato, arrestato ieri pomeriggio dai poliziotti del Commissariato Cornigliano e dell’U.P.G.



L'arresto - Chiamati da personale AMT, in difficoltà con le generalità del “portoghese”, gli agenti hanno scoperto che l’uomo aveva un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Genova il 23 luglio scorso. Il giovane, già colpito dalla misura dell’obbligo di firma presso Carabinieri di Bolzaneto, non si presentava da circa 15 giorni, per questo ieri si sono aperte per lui le porte del carcere di Marassi.