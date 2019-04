Sveva Bollini: unica italiana nella European Society of Cardiology

Genova - Unica rappresentante italiana nella European Society of Cardiology (ESC), Sveva Bollini è tra i 6 membri del comitato internazionale “ESC Scientists of Tomorrow Nucleus”, la sezione della società che ha il compito di promuovere la comunicazione e la divulgazione della ricerca di base fra i giovani studiosi e ricercatori, nell’ambito delle possibili applicazioni terapeutiche in campo cardiovascolare.



Sveva Bollini è docente di Biologia sperimentale all’Università di Genova, esperta nello studio delle cellule staminali per la medicina rigenerativa in particolar modo nel campo delle patologie cardiovascolari.