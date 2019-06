Sviluppo Genova riceve una menzione speciale per il progetto del Giardino Lineare

Genova - Sviluppo Genova Spa, con il progetto di «Giardino Lineare», ha ricevuto una menzione speciale nella categoria "parchi e giardini nella città densa" del concorso annuale organizzato dalla rivista internazionale Paysage-Topscapei n collaborazione con il CNAPPC.



La due giorni "Brand & Touism Landscape", che si è svolta alla Triennale Di Milano, è stata una occasione importante per fare il punto sulla progettazione del paesaggio come atteggiamento etico ormai ineludibile, sia a livello di tessuto urbano che di tessuti naturali.



Questa la motivazione della menzione assegnata dalla giuria internazionale: "Per la restituzione di uno spazio attrattivo e piacevole confinato tra due infrastrutture fortemente impattanti, con l'ambizione e l'ottimismo di trasformarlo in elemento qualificante del tessuto urbano" che consente di guardare al futuro degli spazi di interstiziali e di frangia di Genova con maggiore ottimismo e rinnovato interesse progettuale.



Il progetto elaborato dai professionisti di Sviluppo Genova propone un giardino a servizio del quartiere su un'area tra i binari della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia e la nuova strada a grande scorrimento a quattro corsie, sempre realizzata da Sviluppo Genova.



«La sfida - ha affermato il presidente di Sviluppo Genova Franco Floris - è stata quella di progettare uno spazio per la collettività, un nuovo giardino pubblico, su un'area residuale di 9.500 metri quadrati confinata tra due infrastrutture fortemente impattanti: il riconoscimento ricevuto ci dà un forte impulso per continuare sulla strada della rigenerazione urbana basata su solidi principi di ecosostenibilità».