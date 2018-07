Taser, Gabrielli: «Abbiamo inserito Genova dopo la morte del 20enne»

Genova - «Non è che ci siamo dimenticati di Genova, l'elenco delle 11 città era stato fatto molto tempo prima. Dopo i fatti che ben conoscete il ministro mi ha chiesto di inserirla e lo abbiamo fatto perché avevamo alcune pistole in più e ci sembrava giusto anche per il valore simbolico che questa città aveva vissuto a causa di questa vicenda»: lo ha affermato il capo della polizia Franco Gabrielli riferendosi all'intervento che ha portato alla morte del 20enne Jefferson Tomalà nel corso di un tso.



Sicurezza - «Quindi non c'è stata una dimenticanza di Genova prima e un recupero poi: semplicemente il ministro ha dato questa indicazione che noi abbiamo condiviso - ha ribadito il prefetto - Questo non significa che le città che non ci sono ce le siamo dimenticate: non vorrei che adesso sia aprisse il fronte che siccome non c'è Savona per esempio ci siamo dimenticati di Savona. La sperimentazione la dobbiamo fare. Abbiamo scelto contesti al nord, al centro e al sud, piccole e grandi realtà in modo da verificare sul campo questo utilizzo».