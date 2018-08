Temperature sopra la media, sette morti nel weekend

Genova - Da sabato 4 a lunedì 6 agosto Genova è stata teatro di sette morti sospette, facilmente attribuibili a malori dovuti al caldo che ha investito la città nell'ultimo periodo.



Le vittime - Dopo la 47enne a rischio del centro storico e l'anziana deceduta a Rossiglione mentre era nel proprio giardino sabato, tra domenica e lunedì mattina sono stati registrati altre 5 morti sospette. Domenica una donna di 95 anni è morta nella sua abitazione di via Bologna, mentre un uomo di 46 anni - dopo aver chiamato la guardia medica per una presunta febbre alta - è deceduto prima dell'arrivo dei soccorsi. Stessa sorte per due anziani trovati domenica pomeriggio nella loro abitazione, mentre un 82enne di Zoagli è deceduto ieri mattina in casa. Permangono le disposizioni emanate dal Ministero della Sanità e tutte le avvertenze dovute alla diramazione dell'allerta caldo da parte di Regione Liguria, soprattutto in virtù del fatto che nei prossimi tre giorni la situazione rimarrà pressoché la medesima.