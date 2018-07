Temporali in arrivo, allerta gialla su gran parte della Liguria

Genova - Nuova allerta meteo per temporali su tutta la Liguria ma non sui due estremi della Regione. Da mezzanotte alle 15 di domani ripetuti passaggi perturbati sui quadranti interessati: lo dice la previsione della Protezione Civile regionale su indicazione di Arpal.



Meteo - Sarà un fine settimana all’insegna di ripetuti passaggi perturbati sulla nostra regione. L’instabilità si accentuerà dal pomeriggio di oggi, e, dalla notte, avremo una situazione meteorologica caratterizzata da un’elevata energia disponibile in atmosfera sopra il bacino del Mar Ligure. Determinante, almeno fino alla parte centrale della giornata di sabato (fatte salve successive valutazioni degli aggiornamenti modellistici) sarà la possibilità di innesco dei fenomeni temporaleschi. Se le masse d’aria riusciranno a concentrare l’umidità in prossimità dei rilievi, potrebbero svilupparsi temporali localmente anche forti. Qualora invece non si verificasse questo “avvio”, è altrettanto plausibile che i temporali siano deboli o addirittura che non si verifichino. Dal pomeriggio, invece, è più probabile che nuovi fenomeni “da calore” si vadano a verificare in prossimità dei rilievi, localmente in estensione lungo la costa.