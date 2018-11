Tenta di rubare in un appartamento, ma viene arrestato grazie al vicino di casa

Entra in un appartamento di un palazzo di via Polonio grazie ad un cacciavite

Genova - Un quarantenne è stato arrestato dalla Polizia, l'altro giorno, per furto in abitazione. L'uomo è entrato in un palazzo di via Polonio, suonando i campanelli per controllare quali fossero vuoti. In uno di questi il proprietario non ha aperto, non riconoscendo chi fosse a suonare, e lo ha controllato attraverso lo spioncino. Quando ha visto il ladro forzare la serratura di un altro appartamento con un cacciavite ed entrarvi, ha chiamato la Polizia.



Gli agenti, arrivati in via Polonio, lo hanno visto mentre cercava di allontanarsi in fretta dal palazzo. Aveva con sé 2.000 euro in contanti, di vari monili in oro, di alcuni orologi, due cacciaviti e due calzini scuri usati come guanti per non lasciare tracce.



Il 40enne, con svariati precedenti di furto ed irregolare sul T.N., sarà processato per direttissima nella mattinata odierna. La refurtiva è stata riconosciuta dalla padrona dell'appartamento violato.