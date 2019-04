Genova - Circa 170 euro di alcolici: questo quanto rubato ieri da due pregiudicati tunisini di 44 e 35 anni ieri al centro commerciale "L'Aquilone" di Bolzaneto.



La denuncia - Pensavano di farla franca, ma purtroppo per loro il colpo non è andato come avrebbero sperato. Una volta fermati, controllati e identificati dai Carabinieri, infatti, i due uomini sono stati costretti a restituire la refurtiva, dunque sono stati denunciati dai militari per furto in concorso.