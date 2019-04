Terminal traghetti, 43enne aggredito e derubato mentre aspetta l´imbarco: fermato il ladro

Genova - Nella notte tra il 10 e l'11 aprile un marocchino di 43 anni ha richiamato l'attenzione di alcuni agenti della Polizia Locale - in quel momento impegnati in alcuni controlli lungo via di Francia - per denunciare un'aggressione.



Pare che l'uomo - mentre si trovava in attesa di imbarcarsi presso il Terminal Traghetti - sia stato picchiato e derubato da un malvivente, successivamente fuggito in fretta e furia. A quel punto, il malcapitato 43enne si sarebbe lanciato all'inseguimento del ladro e, una volta incappato nella Polizia Locale, avrebbe denunciato l'accaduto: con l'aiuto degli agenti, dunque, l'aggressore è stato immediatamente rintracciato, dunque portato presso la Questura di Genova, dove gli agenti hanno provveduto alla sua identificazione: si tratta di un 40enne tunisino, già ricercato dai Carabinieri di Cagliari per esecuzione di una misura restrittiva di undici mesi e 29 giorni di reclusione.

L'uomo, in seguito, è stato trasferito presso il carcere di Marassi, dove sconterà finalmente la sua pena.