Terminal traghetti, nave per il Marocco bloccata in porto per un falso allarme bomba

Genova - Era rimasto bloccato ieri sera nel Porto di Genova per un falso allarme bomba il traghetto Excellent diretto a Tangeri (in Marocco), ma finalmente stamattina - dopo aver rintracciato e controllato tutti i passeggeri (con non poche difficoltà) - l'imbarco è potuto ricominciare regolarmente, così che questa mattina la nave è finalmente partita alla volta del Marocco.



Il falso allarme - A mandare in agitazione tutti è stata una telefonata anonima, nella quale qualcuno ha segnalato la presenza a bordo di esplosivo. Per questo motivo, le autorità hanno deciso di bloccare l'imbarco (appena iniziato), far scendere tutti coloro che si fossero già imbarcati e iniziare a controllare meticolosamente veicoli e persone.

Fortunatamente alla fine la questione si è risolta con un falso allarme, e questa mattina il traghetto è potuto finalmente partire per la sua destinazione.