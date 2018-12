Terzo Valico, Bagnasco: «Opera fondamentale per il Paese»

Questa mattina messa nel cantiere di Fegino per la festa di Santa Barbara

Genova - «Il Terzo valico è un'opera importante, significativa e nazionale che andrà avanti perché il contrario sarebbe un suicidio per il Paese»: lo ha detto il cardinale arcivescovo di Genova Angelo Bagnasco nell'omelia durante la messa per Santa Barbara celebrata nel tunnel dell'opera al cantiere di Fegino.



Infrastruttura - «Il Terzo Valico, l'alta velocità ferroviaria tra Genova e Milano "non è un'opera per Genova, ma per l'Italia. Tutto il Paese dovrebbe guardare a questo bene condiviso, non particolare, qui, senza retorica, passa il benessere dell'Italia. Genova è lo sbocco o se volete l'ingresso dell'Europa».